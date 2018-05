Raed Arafat despre SMURD: Dezvoltarea acestui serviciu nu se va opri aici

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat, a transmis, luni, la implinirea a zece ani de la infiintarea SMURD Bucuresti, ca dezvoltarea acestui serviciu nu se va opri aici, urmand sa creasca numarul echipajelor de prim ajutor si de terapie intensiva mobila. Arafat anunta, de asemenea, ca dispecerizarea pentru…

- Un copil de 10 ani din judetul Iasi a urcat pe un vagon care a luat foc si a suferit arsuri pe 60- din suprafata corporala. Acesta a fost dus constient la Spitalul din Pascani, iar avionul SMURD l-a preluat de acolo si l-a transferat la o unitate medicala din Bucuresti - Spitalul Grigore Alexandrescu.…

- Elicoterul SMURD a fost solicitat, sambata, de doua ori, in interval de cateva ore, la unitați medicale din Gorj. In cursul dimineții, echipajul SMURD a transportat de la Spitalul Tg-Carbunești la București un barbat de 48 de ani care a suferit un infarct miocardic. Tot astazi, in cursul…

- Sub sloganul "Vrem un oras pentru oameni", sambata, intre orele 15.30-19.30, in Capitala are loc a douasprezecea editie a Marsului Biciclistilor. Prin acest protest, membrii Organizatiei pentru Promovarea Transportului Alternativ Romania (OPTAR) solicita dezvoltarea pistelor pentru biciclete in oras.…

- UPDATE: Barbatul invinuit de incendierea celor opt masini din Bucuresti va fi propus, sambata, pentru arestare preventiva, dupa ce si-a recunoscut toate faptele, a informat seful Politiei Sectorului 1, comisarul-sef Ionut Dana."Autorul incendierilor de pe raza sectorului 1 a fost identificat,…

- Secretarul de stat în MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, vrea sa fie interzisa promovarea în public a tigarilor electronice. ”Noaptea trecuta, pasajul Universitatii (din Bucuresti - n.r.) era fara reclamele la tutun…

- Inca un proiect de succes a fost semnat joi, 8 martie 2018, de catre primarul comunei Pianu, cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, București, privind ”Modernizarea strazilor Pinilor, Gaurii, Valea de Sebeș, Cotirhau, Ulița, La Canton și Tecanel din Pianu de Sus”. Valoarea totala…