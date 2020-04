Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la Antena 3, Ministrul Sanatații a vorbit despre situația ingrijoratoare in care se afla Suceava, primul oraș intrat in carantina. Potrivit spuselor sale, in acest oraș este degringolada.

- "Au ales, din pacate, sa stea in apropiere unul de celalalt" Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat ca, în cazul în care pasagerii de pe Otopeni nu vor fi convinsi sa pastreze distanta de doi metri unul fata de celalalt, va fi luata în calcul posibilitatea debarcarii…

- In plina pandemie de coronavirus, un nor de praf asiatic ne amenința sanatatea. Speciaiștii ii sfatuiesc pe romani sa deschida cat mai rar geamurile pana pe 29 martie. Mai mult decat atat, și temperaturile vor scadea foarte mult. Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile, cantitatea de particule fine…

- Rutina lui Raed Arafat la sosirea acasa, pentru a evita raspandirea infecției cu coronavirus, a fost dezvaluita chiar de el, intr-o intervenție la Antena 3. Șeful departamentului pentru Situații de Urgența din MAI a explicat ca virusul nu se ia de pe haine și nici prin alimente. Principalul și cel mai…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, spune ca a citit un studiu care arata ca perioada de varf in privinta coronavirusului va fi inregistrat in preajma Pastelui. Situatia este ingrijoratoare, recunoaste secretarul de stat din MAI. Secretarul de stat Raed Arafat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a atras atentia duminica seara, la Antena 3, ca nu exista un vaccin pentru coronavirusul Wuhan, infectia fiind tratata doar simptomatic in acest moment. "Coronavirus nu are tratament. Si nici nu exista vaccin. Se trateaza…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca președintele Klaus Iohannis ar trebui sa cheme luni dimineața la Cotroceni partidele parlamentare și sa propuna alt premier care sa și fie votat maine in Parlament. Ponta a spus ca Romania nu-și permite cu amenințarea coronavirusului…

- Raed Arafat a anuntat la Antena 3 ca romanii care vor fi repatriati din China vor ajunge intai in carantina in Franta.Am avut videoconferinta cu cei la Uniunea Europeana. Franta a facut aceasta activare initiala, a trimis doua avioane in China pentru a aduce cetateni francezi, dar si europeni. Fiecare…