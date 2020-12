Stiri pe aceeasi tema

- Seful DSU, secretarul de stat Raed Arafat, a recomandat, pentru sarbatorile care urmeaza, respectarea regulilor sanitare si limitarea la maximum a mobilitatii si a intalnirilor cu persoanele cu care nu avem contact in mod obisnuit.Din punct de vedere al sarbatorilor care urmeaza, sfatul clar este respectarea…

- Un numar de 3.000 – 4.000 de cazuri de COVID-19 pe zi inseamna un impact major pe secțiile de ATI și pe cele obișnuite, a spus șeful DSU Raed Arafat, duminica seara. Spitalele Malaxa și Colentina, din Capitala, devin spitale COVID.Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, s-a suparat pe romanii care critica masurile luate de autoritați pentru limitarea raspandirii coronavirusului și le transmite sa vina cu soluții mai bune, daca le aur. Cei care indeamna la nerespectarea regulilor nu fac altceva decat…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a lansat un apel catre populație pentru respectarea regulilor de protecție dupa ce „Romania se afla pe un trend ascendent important" al infectarilor COVID-19. Acesta a avertizat ca indemnarea populatiei la nerespectarea regulilor "nu…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a facut, miercuri, un apel catre populație sa respecte regulile impuse de autoritați. Acesta a avertizat ca indemnurile din spațiul public la nerespectarea masurilor ar putea insemna "pacienți in plus și probabil alți pacienți decedați".Conform…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat, in ce privește evoluția epidemiei, ca este posibil ca peste zece zile Romania sa aiba intre 5.000 si 7.000 de noi cazuri de imbolnaviri cu Covid-19 deoarece raspandirea comunitara a virusului este foarte extinsa. „Daca nu se…

- Raed Arafat susține ca gripa sezoniera se va asocia cu COVID-19 si va fi o perioada dificila pentru ca persoanele vulnerabile pentru coronavirus sunt vulnerabile si in cazul gripei. recomandand vaccinarea impotriva acesteia. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) a recomandat vaccinarea…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, ii indeamna pe romani sa se vaccineze impotriva gripei, in condițiile in care sezonul rece se apropie.Raed Arafat spune ca astfel se elimina cel puțin un risc, pentru ca, in marea majoritate, persoanele vulnerabile la gripa sezoniera sunt…