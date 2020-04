Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Raed Arafat a anunțat in aceasta seara faptul ca Romania intra in scenariul 4 gandit de autoritați, dupa ce au fost depistate 2109 cazuri pana la aceasta ora. Invitat la o emisiune TV, prim-ministrul Ludovic Orban a explicat ce inseamna scenariul 4: ”Intrarea in scenariul 4 presupune unele…

- Vești bune pentru romani. Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat a anuntat, sambata, ca in Romania vor ajunge cantitați importante de materiale pentru prevenirea raspandirii coronavirusului COVID-19. Acestea vor fi distribuite in regim de urgenta de catre Inspectoratul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca oamenii trebuie "sa inteleaga ca lipsa starii de urgenta nu inseamna lipsa unei actiuni concrete si corecte in raspunsul la aceasta situatie”. El anunta ca mai multe camioane cu echipament medical sunt in drum catre Romania si…

- Secretarul de stat la Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anunțat, duminica, ca ”varful” infecțiilor de coronavirus va fi atins in Romania de Paște (19 aprilie, Paștele ortodox).Șeful departamentului Situații de Urgența din cadrul MI a mai precizat ca, dupa o periada de ”acalmie”, virusul va reveni…

- Raed Arafat indeamna populația la calm dupa aparitia celui de-al optulea caz de coronavirus in Romania, scrie Antena3 "Incercam sa stabilim contactii fiecarui infectat, dar din pacate sunt si...

- "Romania se afla intr-o „situație la fel de dificila ca in 1977” iar președintele Klaus Iohannis insista sa-l numeasca pe Ludovic Orban - „un mascarici” - prim ministru pentru a ajunge la alegeri anticipate" , a declarat Ponta, invitat la Antena 3. Citeste si: Victor Ponta, reactie dupa declaratiile…

- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, duminica seara, ca, pe fondul pericolului apropierii coronavirusului de Romania, presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa renunte la ideea anticipatelor si sa il desemneze premier al unui guvern de tehnocrati pe Raed Arafat. "Este o situatie…

- Victor Ponta a invocat duminica seara „o situație la fel de dificila” ca la cutremurul din 1977, având în vedere apariția coronavirusului în Italia, țara unde se afla o comunitate puternica de români, și a profitat de ocazie pentru a-l propune prim ministru pe Raed…