Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a acuzat o vanatoare de vrajitoare in cazul acuzatiilor la adresaangajatii ISU, dupa ce presa a scris ca peste 100 de angajati de la ISU Dolj ar avea diferite grade de rudenie. Acesta spune ca in cele mai multe cazuri oamenii s-au imprietenit si casatorit dupa ce au venit sa lucreze in aceste…

- Secretarul de stat Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), a reacționat dupa ce ministrul de interne, Marcel Vela, a spus luni ca va face verificari și in alte județe, nu doar in Dolj, acolo unde peste 100 de angajați din unitate ar avea diferite grade de rudenie.

- El mai spune ca in toate institutiile exista astfel de situatii, argumentand ca "oamenii se cunosc, se imprietenesc, se casatoresc, unii devin nasi, altii devin fini, totul in interiorul institutiei sau al firmei". Raed Arafat a reactionat pe Facebook, la o zi ce dupa ce ministrul de Interne, Marcel…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, spune ca posesorii de telefoane iPhone care nu primesc mesajele Ro-ALERT trebuie sa bifeze manual din secțiunea notificari primirea acestor mesaje, potrivit Mediafax.„La iPhone, se intra pe notificari și se merge jos de tot unde…

- Echipele de salvare din Romania au ajuns in Albania pentru a ajuta autoritațile locale in misiunea lor de gasire a victimelor teribilului cutremur. Militarii romani au reușit sa recupereze de sub daramaturi doua persoane decedate, un cuplu, pe care salvatorii i-au gasit imbrațișați. Stare…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Sitatii de Urgenta (DSU), a anuntat ca Romania va trimite o echipa de salvare in Albania. 52 de romani ajuta la cautarea celor prinși sub daramaturi, conform digi24.ro. In Albania a avut loc, luni noapte, cel mai puternic cutremur din ultimele decenii. Acesta…

- "Prin aceasta scrisoare deschisa, dorim sa afirmam public sustinerea fata de Sistemul Public de Urgenta si de Seful DSU, Doctorul si Omul Raed Arafat, tocmai pentru a nu ajunge in situatia in care romanii sa isi piarda increderea in cei care zi de zi le salveaza viata. Daca aceasta structura cu rol…

- Libertatea l-a intrebat ieri pe Raed Arafat daca, in calitate de secretar de stat și șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, el a vazut, așa cum exista o marturie, filmarile de 20 de minute pe care care șefii pompierilor, subordonații sai adica, le-au ascuns dupa ce au realizat ca arata dezastrul…