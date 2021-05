Un sturion uriaș de peste 100 de ani a fost prins în râul Detroit din SUA

Un sturion de 108,8 kilograme ce ar putea avea mai mult de 100 de ani a fost prins săptămâna trecută în râul Detroit de un echipaj de la US Fish and Wildlife Service. „Monstrul de pe râu” are aproape 2,1 metri lungime, a precizat agenţia, vineri, pe… [citeste mai departe]