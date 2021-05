Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat ca exista pe masa de lucru o discutie in care masurile de relaxare sa fie luate treptat, in functie de numarul persoanelor vaccinate intr-o localitate, spre exemplu. ”Ministerul Culturii, ministerul Economiei lucreaza…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a afirmat ca un lockdown total nu a fost luat in calcul de autoritati pentru ca, desi ar avea efect pentru limitarea numarului de cazuri de Covid, ar avea si un serios impact asupra economiei. ”Problema lockdown-ului total…are, intr-adevar,…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a explicat de ce a fost necesara inchiderea magazinelor la ora 18.00 si a facut apel catre angajatori sa decaleze programul de lucru al angajatilor sau sa recurga la telemunca, a informat news.ro. „S-a pus problema, cand au fost discutiile…

- Secretarul de stat din cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a facut cateva declarați in ceea ce privește Pastele, ca speranta tuturor este ca anul acesta sa existe o mai mare libertate comparativ cu anul trecut. „Speranta noastra este sa se ajunga sa fie mult mai bine decat anul trecut, adica…

