Romania se afla pe un trend descrescator in privința numarului de bolnavi de COVID-19 spitalizați, iar autoritațile incep sa se gandeasca la relaxarea masurilor. Insa, potrivit șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, acest lucru va fi posibil in funcție de evoluția pandemiei. Printre masurile de relaxare de care se vor bucura romanii se […] The post Raed Arafat, despre relaxarea masurilor anti-Covid in Romania. Cand s-ar putea renunța la masca in interior appeared first on IMPACT .