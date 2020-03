Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 22-a editie a Festivalului International de Film Documentar de la Salonic, nordul Greciei, a fost amanata in incercarea de a preveni raspandirea noului coronavirus, au declarat luni organizatorii, relateaza AFP. Aceasta decizie a fost luata in coordonare cu Ministerul grec al Culturii dupa…

- Raed Arafat atrage atentia asupra dezinformarilor pe tema coronavirusului Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat. Foto: Arhiva. În România, 69 de persoane care au calatorit în zone cu focare de coronavirus sau au venit în contact cu persoane infectate…

- Raspandirea coronavirusului in județul Suceava pare sa fie prevenita doar printr-o simpla declarație pe proprie raspundere pe care trebuie sa o completeze toți cei care ajung in județ din Italia și printr-un control medical efectuat la sosirea in țara. Daca in dimineața zilei de duminica Ministerul…

- Pakistan și-a inchis temporar granița cu Iran pentru a preveni o posibila raspandire a coronavirusului, dupa ce autoritațile iraniene au raportat mai multe cazuri și decese, a declarat duminica Ziaullah Langove, ministrul de Interne provinciei Balochistan, pentru CNN, potrivit Mediafax.Autoritațile…

- Peste 3 milioane de cetateni ai Uniunii Europene (UE27) au depus cereri pentru a trai si a lucra in Regatul Unit dupa Brexit, a anuntat Ministerul de Interne britanic. Potrivit autoritatilor de la Londra, peste 2,7 milioane de solicitanti au primit permisiunea de a ramane in Regatul Unit. In perioada…

- Romania: Masuri sporite pentru combaterea raspandirii coronavirusului Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat. Foto: Arhiva. La noi în tara au fost sporite masurile stricte pentru combaterea raspândirii noului virus, în special în locurile mai aglomerate,…

- Canabisul continua sa fie cel mai consumat drog din Romania, cu o prevalenta a consumului de-a lungul vietii de de 5,8%, iar pe locul doi in acest top se afla noile substante psihoactive (NSP), cu un procent de 2,5%, potrivit datelor centralizate de Agenția Antidrog, anunța MEDIAFAX.Agentia…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, vineri, la Timisoara, unde a participat la depunerea juramantului noului prefect de Timis, Liliana Onet, ca isi doreste ca in fiecare judet sa existe locuri de aterizare a elicopterelor SMURD atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte. Vela a mai anuntat…