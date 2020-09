Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat a precizat, azi, ca daca o persoana refuza sa poarte masca de protecție nu va fi lasata sa intre in secția de votare, la alegerile locale din 27 septembrie. ”Regulile stabilite includ purtarea maștii in secția de vot pentru toți care se afla in interiorul secției, inclusiv votanții. Nimeni…

- Șeful DSU, Raed Arafat, subliniaza intr-o postare pe Facebook ca daca o persoana refuza sa poarte masca de protecție nu va fi lasata sa intre in secția de votare. Asta nu inseamna ca acea persoana este impiedicata sa voteze, ci ca regulile de igiena și protecție adoptate trebuie respectate. La secțiile…

- In noua Hotarare de Guvern, prin care s-a prelungit, pentru a patra oara, starea de alerta, Executivul Orban a impus obligativitatea purtarii maștii la intrarea in secția de votare, pentru alegerile locale din...

- Alegerile locale se apropie cu pași repezi. Ceea e pare sa ”scape” autoritaților e tocmai izbucnirea unui focar COVID 19. De la pacienții internați in spital, care și ei au dreptul sa voteze. ”S-a gandit cineva ca vor lua….buletinele de vot posibil covidate, pe care sa le duca ulterior la secția de…

- „Orice scenariu este facut pe baza de calcule matematice si orice scenariu poate sa devina adevarat daca nu se iau masuri. Noi, clar, la acest moment, am recomandat si recomandam in continuare respectarea masurilor de distantare si a masurilor precum portul mastii, portul mastii in anumite zone, in…

- „In ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența am adoptat ieri o hotarire prin care se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber. Vom fi obligați sa purtam masca din momentul in care decizia ramane definitiva”, a anunțat astazi prefectul Stelian Dolha. Acesta a…

- Desi se afla de trei saptamani la Galati, unitatea mobila cu 12 paturi pentru bolnavii de COVID-19 in stare grava nu este folosita din cauza lipsei de personal medical. "Eu am venit sa vad daca este pregatita aceasta unitate mobila. Ati vazut si dumneavoastra ce s-a intamplat", a spus…

- Președintele Klaus Iohannis și-a incalcat propria recomandare. In timp ce in ieșirile oficiale de la Palatul Cotroceni insista cu mesajul catre romani și ii roaga pe aceștia sa poarte masca de protecție, la Bruxelles aceste reguli nu sunt respectate chiar de șeful statului.Citește și: VERDICT…