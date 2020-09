Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat a vorbit, miercuri seara, la Digi24, despre inceperea școlilor și despre responsabilizarea copiilor pentru a respecta masurile de prevenție impotriva raspandirii noului coronavirus. ”Va fi mai greu pentru copiii al carui anturaj a fost unul care nu recunoștea prezența…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca nu a avut loc „o discutie oficiala” cu privire la scenariul ca elevii sa se intoarca fizic la școala de la 1 octombrie, iar anul școlar 2020-2021 sa inceapa la 14 septembrie...

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, se așteapta sa apara focare de coronavirus in unitațile de invațamant, o data cu deschiderea noului an școlar, anunțata la data de 14 septembrie.Din acest motiv, secretarul de stat din Ministerul Sanatații le-a transmis, sambata, parinților…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, susține ca, daca ar avea copil, l-ar trimite la școala din toamna numai daca ar ști ca exista masuri clare care vor proteja elevul. Totodata, oficialul din MAI a explicat și masurile care ar putea fi luate odata cu inceperea anului…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a vorbit, marți seara, la B1 TV, despre reluarea cursurilor in noul an școlar, in contextul epidemiei de coronavirus.„Mare parte a copiilor infectați au forme ușoare. Nu avem date despre cazuri critice de copii, cu foarte mici…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a postat pe pagina sa de Facebook o imagine, insoțita de un text, care ironizeaza specialiștii in medicina de pe rețelele sociale. Raed Arafat, despre ”școala de medicina de pe Facebook”. Șeful DSU ii pune la zid pe romanii care sunt…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, avertizeaza, pe contul sau de socializare, ca romanii ar trebui sa aiba grija de unde se informeaza, deoarece multi care comenteaza online au „trecut prin scoala de medicina Facebook”. „Cred ca multi dintre comentatorii de pe Facebook, si…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, avertizeaza, pe contul sau de socializare, ca romanii ar trebui sa aiba grija de unde se informeaza, deoarece multi care comenteaza online au „trecut prin scoala de medicina Facebook”.