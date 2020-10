Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, sambata seara, ca acolo unde se impune, se vor lua restrictii ”tintite, regionale, zonale”, dar acestea nu trebuie sa fie generalizate, astfel incat sa paralizeze totul. Arafat afirma insa ca, daca DSP-urile solicita si considera necesara carantinarea unor…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, sambata seara, ca acolo unde se impune, se vor lua restrictii ”tintite, regionale, zonale”, dar acestea nu trebuie sa fie generalizate, astfel incat sa paralizeze totul. Arafat afirma insa ca, daca DSP-urile solicita si considera necesara carantinarea unor…

- Astazi va avea loc o noua ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Din cauza numarului mare de infectari din ultimele zile, in țara noastra sunt pregatite noi masuri...

- Secretarul de stat din MAI Raed Arafat afirma ca autoritatile si-au propus sa nu ajunga din nou la masuri restrictive drastice, cauzate de raspandirea epidemiei de COVID-19, insa nu este exclusa implementarea unor astfel de masuri daca situatia va deveni „dramatica“, a declarat oficialul din MAI.

- Dupa ce Israelul a anunțat ca intra in carantina pentru a doua oara de la inceperea pandemiei de COVID-19, Cehia impune din nou restricții pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus. Autoritațile din Cehia vor lua din nou masuri restrictive dupa ce s-a inregistrat record de 2.139 de persoane…

- De marți vor putea fi luate masuri de restricții zonale sau chiar de carantina. Secretarul de stat Raed Arafat și ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, au spus ca astfel de decizii ar putea fi posibile pentru zonele in care a crescut mult numarul cazurilor de COVID-19. Șeful DSU, Raed Arafat, a spus ca,…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a spus, miercuri, in ședința de Guvern, ca odata cu prelungirea starii de alerta nu vor fi introduse noi restricții, ci vor fi menținute cele stipulate in actuala legislație. Miercuri, pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de guvern…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca in cursul zilei de astazi autoritațile ungare au anuntat noile masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Ungariei, masuri care vor intra in vigoare miercuri, 15 iulie 2020, de la ora 00.00. Condițiile de intrare vizeaza clasificarea statelor de proveniența…