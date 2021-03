Raed Arafat, despre pașaportul Covid-19: Adeverințele sunt valabile în afara țării Șeful DSU Raed Arafat a explicat ca adeverințele care sunt eliberate persoanelor care se vaccineaza anti-Covid-19 sunt valabile și in afara țarii „Trebuie evitata discriminarea, daca ești vaccinat te lasam sa te duci, daca nu ești vaccinat nu te lasam sa te duci. Dar sunt deja țari care au zis ca daca vii și ești vaccinat sau ai avut boala și ai anticorpi inseamna ca nu mai intri in carantina, sunt țari care vor sa faca asta. Daca ești vaccinat cu ambele doze și au trecut minimum 10 zile sau ai fost bolnav și nu au trecut mai mult de 30 de zile nu mai intri in caratina. Acest lucru poate fi aplicat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

