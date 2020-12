Secretarul de stat Raed Arafat a explicat de ce autoritațile statelor europene s-au grabit sa ia decizii cu privire la combaterea raspandirii noii tulpini a virusului SARS-CoV-2, aparuta in Marea Britanie. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat a confirmat faptul ca noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 este mai contagioasa decat tulpina raspandita pana acum. „Tulpina are o contagiozitate mai mare, dar nu crește șansa ca cei care se imbolnavesc sa aiba o forma mai grava prin noua tulpina. Ea duce la simptomele de agravare pe care le are și cea predominanta. Se raspandește…