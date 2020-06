Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma, sambata, ca situatia infectiilor cu SARS-COV-2 si, in mod deosebit, numarul cazurilor active s-au deteriorat in ultimele zile, ca efect al masurilor de relaxare. Arafat considera ca „depinde de noi daca cresterea se va mentine sub…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca masurile de relaxare au dus la creșterea numarului de noi cazuri de coronavirus, scrie News.roSeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta considera ca „depinde de noi daca cresterea se va mentine sub control sau nu”.”Din graficile…

- Dupa trei zile in care au raportate peste 200 de noi cazuri de coronavirus pe zi, Raed Arafat a dorit sa prezinte actuala situație și sa explice cifrele oficiale. „Din graficile de mai jos se vede clar cum,...

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, miercuri, la Antena 3 ca de la 1-2 iunie vor urma cu siguranța masuri de relaxare suplimentare, in condițiile in care nu exista o creștere necontrolabila a cazurilor de infectare cu noul coronavirus."Numarul cazurilor este stabil - per ansamblu suntem intr-o…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca numarul cazurilor de COVID-19 din Romania este stabil, ca situatia nu este inca total sub control, dar ca de la 1 iunie vor urma alte masuri de relaxare. "Numarul cazurilor este stabil. Per ansamblu suntem intr-o scadere, daca…

- Au trecut trei luni de la primul caz de coronavirus in Romania și numarul cazurilor a ajuns la peste 18.200. De aproape doua saptamani, dupa ieșirea din starea de urgența, masurile restrictive au fost relaxate, putem circula daca purtam masca in spațiile inchise și pastram distanța sociala. Guvernul…

- „Faptul ca nu se ințelege ce inseamna o relaxare graduala este foarte grav. Cei care nu au ințeles și au mers afara ca pentru o relaxare maxima vor fi cei care vor conduce la creșterea cazurilor de Covid-19 . Lumea trebuie sa ințeleaga ca vom fi nevoiți sa conviețuim cu acest virus. Exista riscul ca…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a explicat, luni, ca totul fi diferit dupa data de 15 mai fața de perioada de dinaintea pandemiei de coronavirus . Pana pe 15 mai, toți romanii trebuie sa respecte prevederile ordonanței de urgența. Altfel, exista riscul ca data de relaxare…