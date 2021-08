Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 august vor intra in vigoare noi masuri de relaxare, insa cu multe restricții pentru persoanele nevaccinate impotriva COVID-19. De exemplu, barurile, cluburile și discotecile vor fi deschise pana la ora 02.00, dar vor avea acces doar perosnele vaccinate. Secretarul de stat Raed Arafat susține…

- Alexandru Rafila a vorbit recent despre campania de vaccinare și despre noile restricții care ii vizeaza pe cei nevaccinați anti-Covid-19. Medicul considera ca discriminarea cetațenilor ar fi o mare greșeala pe care autoritațile ar comite-o, iar ca soluție pentru limitarea transmiterii comunitare ar…

- Ioana Mihaila a vorbit la Realitatea PLUS despre felul in care campania de vaccinare decurge in acest moment dar și cum este Romania pregatita pentru valul 4."Ne concentram pe vaccinarea la medicii de familie, cam o treime din dozele noi e realizata in cabinetele medicilor. Ne gandim sa introducem vaccinarea…

- Potrivit datelor publicate pe platforma ROVaccinare, cele mai multe persoane care s-au vaccinat complet, respectiv 899.172, sunt din categoria de varsta 60-69 de ani. In ceea ce priveșe persoanele adulte, cele de peste 80 de ani se afla la coada clasamentului imunizarii. Cele mai multe persoane nevaccinate…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta, a atras atenția oamenilor nevaccinați cu privire la riscul de spitalizare ridicat in cazul infectarii cu COVID-19. Ea a declarat pentru Digi24 ca un posibil val patru al pandemiei in Romania va fi foarte periculos in localitațile cu rata de vaccinare…

- Secretarul de stat Raed Arafat a spus marți, dupa ședința de guvern, ca situația epidemiologica din Romania este foarte buna, dar din toamna nu se va ști nimic sigur. "La acest moment, situația epidemiologica este foarte buna. Clar ca mai este de lucrat, dar la acest moment Romania este una…