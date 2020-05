Raed Arafat, despre măsurile din 15 mai. Purtarea măștii, o chestiune de educație Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a exemplificat, duminica seara, cateva cazuri concrete cu privire la modul in care ne vom trai viața dupa data de 15 mai, odata cu posibila relaxare a masurilor care asigura prevenirea raspandirii coronavirusului. Raed Arafat a atras atenția ca masurile sunt inca in analiza, unele putand fi modificate, dar ca la inceput vor fi luate masurile cu cel mai mic risc. „Școlile se vor deschide in septembrie, nu cred ca se va reveni, a fost anunțat oficial. Copiii sunt cel mai puțin vulnerabili, problema e ca pot sa fie vectori de transmitere,… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

