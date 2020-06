Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista statelor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/izolare ca urmare a ședinței din data de 22 iunie a.c. Excepția se aplica din data de 23 iunie și persoanelor asimptomatice care sosesc in Romania din Finlanda, Italia, Estonia,…

- Coronavirus in Romania, 21 iunie 2020. Live Update. Autoritațile ar putea amana un nou val de relaxare din cauza creșterii numarului de cazuri noi. La ultima raportare au fost confirmate 330 de noi imbolnaviri cu Covid-19 și 16 decese.

- Creșterea numarului de cazuri depistate de Coronavirus din ultimele zile il ingrijoreaza pe Alexandru Rafila, șeful Laboratorului Institutului National de Boli Infectioase ”Matei Bals”. Vineri, 19 iunie, autoritațile au declarat din nou peste 300 de cazuri, mai exact 320. Același numar de cazuri a fost…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, este de parere ca nerespectarea regulilor de igiena și distanțare a condus la o creștere a numarului de infectari in Romania. El arata ca situația de acum este rezultatul acțiunilor de dupa data de 1 iunie.Citește…

- Au fost 17 decese provocate de coronavirus, anuntate luni, iar numarul de cazuri de imbolnaviri din ultimele 24 de ore a fost de 213, fiind inregistrata a treia zi consecutiva de creștere. Ce spun medicii despre numarul nou de imbolnaviri? Exista motive de ingrijorare in Romania, in condițiile in care…

- Raed Arafat a afirmat ca, in cazul unui nou val de imbolnaviri, autoritaților le-ar fi greu sa gestioneze situația. “Daca aveam situatia pe care a avut-o Italia am fi indraznit o secunda sa spunem ca se exagereaza? Daca in Romania totusi am evitat o situatie care este dramatica, acum am ajuns in momentul…

- Cresterea numarului de cazuri noi este datorata in parte raportarii intarziate din Lombardia, regiunea cea mai afectata de epidemie, care a comunicat de luni inca 419 cazuri din saptamanile anterioare, potrivit Agerpres Conform Agentiei de Protectie Civila, 1,742 milioane de persoane au fost…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus in Statele Unite a crescut duminica la peste 40.000, cea mai mare din lume si aproape dublul numarului de decese inregistrate in Italia, a doua cea mai afectata tara, potrivit unui raport al Reuters.Citește și: VIDEO - Scandal URIAȘ in Rahova: polițiștii…