Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, la Palatul Cotroceni, o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, la care iau parte mai multi membri ai Guvernului. Potrivit Administratiei Prezidentiale, la sedinta de la ora 14,00 vor participa prim-ministrul Ludovic Orban, viceprim-ministrul…

- Noi reguli: bolnavii si infectatii cu coronavirus vor putea fi izolati la domiciliu. Carantina se refera doar la persoanele sanatoase! Ministrul Sanatații – Nelu Tataru și secretarul de stat Raed Arafat au susținut, luni, o conferința de presa in cadrul careia au explicat noul proiect pus in concordanța…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a anunțat luni ca un pacient infectat cu Covid-19, care a trecut prin momente extrem de dificile, in care a avut nevoie de oxigen și ventilare mecanica, a decis sa se externeze pe baza deciziei CCR. ”Ni s-a adus la cunoștința cazul unui…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat, dupa creșterea considerabila a numarului de cazuri noi, ca situația este in dinamica și cea mai buna soluție ramane cea de prevenire a raspandirii."Situația este in dinamica pentru ca oricand un spital interneaza 2-3 in terapie…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca masurile de relaxare au dus la creșterea numarului de noi cazuri de coronavirus, scrie News.roSeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta considera ca „depinde de noi daca cresterea se va mentine sub control sau nu”.”Din graficile…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a spus, in contextul pandemiei de coronavirus, ca situația din Romania nu este cum autoritațile și-ar fi dorit. Arafat indeamna populația sa respecte in continuare regulile de distanțare fizica pentru a nu se ajunge in punctul in care va…

- Cresterea abrupta a numarului de imbolnaviri de COVID-19 anuntata joi este un semnal ca situatia nu este sub control si ca am putea ajunge la „o posibilitate pe care nimeni nu o vrea” si anume „sa fie obligatoriu sa se mai ia unele masuri, din nou”, a declarat Raed Arafat, secretar de stat MAI, seful…

- Sapte persoane care au revenit în România, sâmbata, dupa o misiune umanitara de 14 zile în Republica Moldova, au fost depistate cu noul coronavirus. Dintre cele 7 persoane infectate, un numar de 4 sunt cadre medicale (3 medici si o asistenta medicala). Toate persoanele…