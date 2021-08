Stiri pe aceeasi tema

- Noua varianta a coronavirusului are un impact mai mare pe tineri și pe copii, a spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, care a precizat ca tineri de 30 de ani, fara alte afecțiuni, au murit, infectați cu SARS-CoV-2. Raed Arafat a declarat, la Digi 24, ca varianta noua…

- Potrivit comunicatului, Ioana Mihaila, a organizat in perioada 17 -18 august, alaturi de secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, videoconferințe cu directorii direcțiilor de sanatate publica județene, respectiv a Municipiului București și cu managerii unitaților sanitare implicate…

- Raed Arafat: Marele avantaj al serviciului romanesc de pompieri e ca este unul centralizat, de tip militar Secretarul de stat in MAI și șeful DSU, Raed Arafat, considera ca marele avantaj al serviciului romanesc de pompieri este ca este unul centralizat, de tip militar, ceea ce permite o mobilizare…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, sustine ca Romania nu se va mai confrunta cu carantina nationala in cazul unui posibil val patru al pandemiei. Arafat a fost intrebat joi, la finalul sedintei de Guvern, daca in valul patru ar putea exista o noua carantina, asa cum a fost…

- Vineri, 30 iulie, secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a vorbit despre campania de vaccinare a populației impotriva coronavirusului, in exclusivitate in cadrul emisiunii „Culisele statului paralel” de la Realitatea Plus. Ce a declarat Raed Arafat despre efectele…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a anunțat, joi, intr-o conferința de presa ca incepand cu 1 iulie, numarul persoanelor care pot participa la evenimente private – nunti, botezuri – a fost marit la maximum 150 in exterior, respectiv 100 in interior. „Se permite un numar…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), a vorbit despre situația intervențiilor la nivel național dupa inundațiile ce au fost provocate de ploile din ultimele zile. Arafat a afirmat ca toate echipele sunt pregatite, in condițiile in care, in continuare, vor mai aparea astfel…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, va participa maine la Caravana vaccinarii anticovid in localitatea Calafindești, care va avea loc in intervalul orar 10.00-16.00. Doctorul Arafat va vaccina și duminica, la centrul mobil de vaccinare care va fi ...