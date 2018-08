Raed Arafat despre asistenţă medicală la mitingul de astăzi Raed Arafat despre asistenta medicala la mitingul de astazi Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat ca pentru mitingul care va avea loc vineri în Piata Victoriei vor fi aduse echipaje SMURD din afara Capitalei pentru a nu afecta interventiile la solicitarile din Bucuresti, adaugând ca este o procedura obisnuita care a fost aplicata si cu prilejul altor manifestatii.



Arafat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a spus ca nu s-a facut o pregatire speciala pentru mitingul de vineri.



