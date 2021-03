Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat, joi, ca se va putea calatori fara intrarea in carantina dinspre Marea Britanie catre Romania, dupa ce Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. "A fost aprobata lista tarilor…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU ) a adoptat, vineri, o noua hotarare prin care a fost actualizata lista statelor de risc epidemiologic ridicat. Daca ați calatorit in aceste state și veniți in Romania sunteți obligat sa stați in carantina timp de 14 zile. The post Lista actualizata…

- „Hotararea CNSU include și lista țarilor aflate sub incidența codului galben. Ca noutate, Marea Britanie nu se mai afla pe aceasta lista, a fost scoasa. Deci, persoanele care calatoresc din Marea Britanie in Romania nu vor mai sta in carantina”, a declarat Raed Arafat.

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat principalele doua scenarii pe care Romania le are in vedere in perioada urmatoare. „In cursul saptamanii care a trecut am avut o ședința unde a fost discutata situația actuala. A rezultat hotararea pe care o avem in fața. Masurile sunt urmatoarele:…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca noile masuri se vor aplica indiferent daca exista intr-o localitate carantina sau nu. El spune intr-o conferința de presa ca noile masuri luate (mai multe aici) se impun de la sine. Citește și: Analiza │ Romania este condusa de ardeleni: Președintele, serviciul…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, ca Romania are o strategie buna de prevenire a infectarilor cu noul coronavirus si nu isi permite nerespectarea regulilor, mentionand ca, daca numarul de infectari va creste, va trebui ca unele dintre relaxari sa fie "luate inapoi". …

- Seful DSU, Raed Arafat, a declarat , vineri seara, ca, cel mai probabil, un impact asupra pandemiei de coronavirus va aparea dupa deschiderea scolilor incepand de luni, insa acest lucru se va vedea abia dupa 14 zile. Arafat a adaugat ca exista un risc de crestere a cazurilor de COVID-19, dar daca toate…

- Secretarul de stat in cadrul MAI, Raed Arafat, a declarat ca imunitatea, dupa vaccinare, dureaza pana la opt luni, acest lucru fiind demonstrat deja in urma monitorizarii persoanelor vaccinate, insa monitorizarea continua. ”Nimeni nu poate sa vina sa spuna cu certitudine ca imunitatea dureaza 3 ani…