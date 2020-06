Stiri pe aceeasi tema

- Conspirația legata de coronavirus are adepții in toate țarile lumii! Oficiali din multe țari nu cred in existența virusului, in timp ce unii cred ca ar fi creația ocultei mondiale pentru decimarea populației globului.Raed Arafat a vorbit, la Digi 24, despre ”conspirația” pe care și-o inchipuie…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a declarat ca Protectia Civila Europeana se pregateste pentru un eventual val doi al pandemiei de COVID-19, insa nu se stie daca acesta...

- Discuții despre masurile de dupa 15 iunie Foto. gov.ro. Presedintele Klaus Iohannis discuta de la aceasta ora cu premierul Ludovic Orban, cu secretarul de stat Raed Arafat si cu mai multi ministri despre masurile de gestionare a epidemiei de coronavirus. La finalul sedintei, seful statului…

- Noul coronavirus nu se lasa „dus” din Romania. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a precizat ca situatia „nu este cum ne-am dorit” si „trebuie sa lucram impreuna” pentru a impiedica o posibilitate pe care „nimeni nu o vrea si anume sa revenim la un numar mare de cazuri…

- Raed Arafat a declarat ca in zonele unde sunt focare restrictiile nu vor fi relaxate, daca la 15 mai inca sunt active, potrivit news.ro. ,,Focarele care exista, daca raman focare pe perioada respectiva, se vor trata diferentiat. Trebuie sa acceptam ca, in momentul in care incepi relaxarea, focarele…

- Romanii ar putea fi trebui sa iși faca vacanțele in țara, in acest an, a declarat Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, care și-a susținut afirmația cu doua argumente.

- Un numar de 794 de persoane au fost confirmate cu coronavirus pana marti seara, fiind inregistrate 11 decese si 79 de persoane vindecate. In prezent, sunt 431 de persoane internate in spital, iar 18 sunt la Terapie Intensiva, a anuntat seful DSU, Raed Arafat.Fata de bilantul de la ora 13,…

- Raed Arafat precizeaza, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca Romania nu se afla in situația altor țari cu un numar foarte mare de cazuri de coronavirus, iar masurile propuse pana acum de catre autoritațile romane sunt cu caracter preventiv, care sa limiteze raspandirea coronavirus. Șeful Departamentului…