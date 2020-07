Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat este ingrijorat de evoluția crizei COVID-19, dupa ce, sambata, Romania a inregistrat 698 de cazuri noi. Șeful DSU a dezvaluit ca, pe masa autoritaților, a aparut un set nou de restricții pentru populație.

- Dupa o perioada cu cifre optimiste, joi, numarul cazurilor noi de coronavirus a trecut de 200 și este cel mai mare din ultimele 10 zile. Ar putea fi o consecinta a relaxarii masurilor ori o echilibrare a raportarilor zilnice, spun specialistii.

