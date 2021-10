Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele medicale au INTERZIS la concedii 30 de zile. Noile ORDINE semnate de Raed Arafat Cadrele medicale au INTERZIS la concedii 30 de zile. Noile ORDINE semnate de Raed Arafat Luni, 11 octombrie 2021, Departamentul pentru Situații de Urgența a intocmit ordine care „urmaresc de o maniera prioritara…

- Astazi, Departamentul pentru Situatii de Urgenta a intocmit patru ordine care urmaresc luarea unor masuri imediate in vederea gestionarii eficiente a situatiei pandemice, la nivel national, avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice cauzata de tulpina Delta.Comunicatul IGSUManagerii unitatilor…

- Astazi, 11.10.2021, Departamentul pentru Situații de Urgența a intocmit 4 ordine care urmaresc de o maniera prioritara luarea unor masuri imediate in vederea gestionarii eficiente a situației pandemice dificile regasita in acest moment, la nivel național, avand in vedere evoluția situației epidemiologice…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat, miercuri seara, ca ordinul care a dispus suspendarea internarilor pentru pacientii cronici nu inchide spitalele, ci reprezinta o prioritizare a resurselor disponibile. Deciziile cu privire la pacientii care nu pot sa astepte…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat luni seara adoptarea a doua ordine de ministru care prevad completarea personalului de la unitatile de primiri urgente cu rezidenti, precum si introducerea turelor de 12 ore la unitatile spitalicesti cu deficit de personal. „Toti…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat luni seara adoptarea a doua ordine de ministru care prevad completarea personalului de la unitatile de primiri urgente cu rezidenti, precum si introducerea turelor de 12 ore la unitatile spitalicesti cu

- Masura adoptata de secretarul de stat este valabila pentru urmatoarele 15 zile din cauza ”evoluției situației epidemiologice cauzata de tulpina Delta”. Șefa Ambulanței București spune ca angajații care „au deja au bilete platite vor fi lasați sa plece in vacanța”.Miercuri seara, secretarul de stat Raed…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), dr. Raed Arafat, a declarat, duminica seara, ca nu se așteapta la un nou lockdown in Romania, daca va crește numarul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2. Raed Arafat a spus, la Digi 24, ca așteapta sa vada cum va crește numarul cazurilor de COVID-19…