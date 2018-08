Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a declarat duminica seara ca au fost multe manipulari in legatura cu protestul din 10 august, la fel cum au fost si la "Colectiv" si in cazul accidentului din Apuseni. "Spatiul Facebook a devenit extrem de interesat:…

- Raed Arafat despre posibilele efecte adverse ale gazelor lacrimogene Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Foto: gov.ro. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a reafirmat ieri ca participantii la mitingul de vinerea trecuta care au avut de suferit…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca pana miercuri 64 de persoane care au participat la incidentele din 10 august din Piata Victoriei s-au prezentat la spital, iar joi – 16, informeaza Agerpres. “Pana ieri (miercuri ...

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, susține, intr-o postare pe Facebook, dupa ce internauții au lasat comentarii critice pe pagina DSU, ca este o interpretare absurda cea potrivit careia instituția tine partea Jandarmeriei impotriva populației sau cea privind executarea…

- Preluarea personalului SMURD platit pana in prezent de autoritatile locale de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta reprezinta "solutia optima" si "urgenta" pentru ca cele 30 de echipaje existente in aceasta situatie la nivel national sa nu fie in risc de a fi desfiintate, a declarat,…

- Raed Arafat, apostrofat de oamenii afectati de inundatii! Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a mers, marti, la Babeni, una dintre localitatile din Vâlcea în care codul rosu a lovit în plin.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a afirmat marti la Babeni, unde 141 de persoane au fost evacuate ori s-au autoevacuat din calea apelor, ca situatia din zona este "in imbunatatire" iar pompierii sunt pregatiti sa intervina pentru a scoate apa din locuinte si din beciurile…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, a transmis, duminica, un mesaj de condoleante dupa moartea comandorului Ion Staiculescu in care vorbeste despre faptul ca a zburat ipreuna cu acesta de multe ori, ”in misiuni delicate de salvare”.