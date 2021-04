Raed Arafat: Dacă am fi lăsat magazinele până la ora 22.00,…

Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a explicat de ce a fost necesara inchiderea magazinelor la ora 18.00 si a facut apel catre angajatori sa decaleze programul de lucru al angajatilor sau sa recurga la telemunca, a informat news.ro. „S-a pus problema, cand au fost discutiile in cadrul grupului tehnico-stiintific, de un anumit interval orar pentru interdictia de circulatie. Si a fost ideea de ora 20.00, de luni pana vineri, si ora 18.00 pentru sambata – duminica. Iar la magazine, vineri ora 18 si in restul zilelor de weekend, la ora 16.00”, a declarat Raed Arafat…