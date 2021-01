Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a declarat ca este foarte probabil ca starea de alerta sa fie prelungita, fiindca medicii și autoritațile se așteapta ca dupa sarbatori sa creasca numarul de infectari cu Covid-19. „Clar ca dupa sarbatori este posibil sa avem din nou creștere, depinde aceasta creștere cat este de mare și de abrupta este, am mai spus și in alte momente, nu e totuna sa creasca incet sau sa creasca controlabil, sa se opreasca la un platou mai mic sau sa creasca vertiginos și sa ajungem la un impact major pe sistemul sanitar, așa cum am avut acum…