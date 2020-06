Raed Arafat dă vestea cea mai neagră. Ne întoarcem la restricții? Raed Arafat a declarat la Digi24 ca este important sa respectam aceste reguli de prevenire pentru a evita creșteri abrupte in ceea ce privește numarul de cazuri noi de COVID-19. Masurile de relaxare aduc automat un numar mai mare de cazuri noi, la care autoritațile se așteptau deja, spune Arafat, dar este important sa nu aiba un impact asupra sistemului sanitar. „Nerespectarea lor (a regulilor de prevenire – n.r.) poate sa duca la cresteri care sunt dincolo de controlul nostru si sa nu putem sa mai stapanim situatia. Ne-am asteptat la cresteri, toata lumea stia ca relaxarea aduce cresteri, dar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

