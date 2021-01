Raed Arafat: „Criza nu s-a terminat”

Stiri pe aceeasi tema

- Reporter: Care a fost impactul crizei economico-sanitare in afacerile Veranda Mall? Maria Craciun : Pe scurt, mare, insa imposibil de cuantificat in mod adecvat in momentul de fata, din mai multe motive. In primul rand, pentru ca cifrele nu spun decat o parte din poveste, in al doilea rand pentru ca…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat ca in Capitala toate paturile de Terapie Intensiva sunt ocupate, insa in multe cazuri familiile refuza transferul pacientilor in tara.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți ca, in zilele urmatoare 300 de ventilatoare vor ajunge in secțiile de terapie intensiva din țara, și sunt deja in curs de instalare aproximativ 500 de concentratoare de oxigen. De asemenea, șeful statului a precizat ca Romania va primi, in mai puțin de o…

- Autoritatile lucreaza pentru extinderea capacitatii spitalelor Autoritatile lucreaza pentru extinderea capacitatii spitalelor care trateaza pacienti cu COVID. Presedintele Klaus Iohannis a analizat, marti, evolutia epidemiei de coronavirus, împreuna cu premierul interimar, Nicolae…

- Premierul Ludovic Orban participa sambata seara la o celula de criza convocata la Ministerul Afacerilor Interne dupa incendiul de la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț unde au murit 10 persoane. Ședința este coordonata de secretarii de stat Raed Arafat și Bogdan Despescu, informeaza Mediafax.Premierul…

- Premierul Ludovic Orban, alaturi de alti oficiali, se intrunesc sambata seara la o celula de criza convocata la Ministerul Afacerilor Interne dupa incendiul de la sectia ATI a Spitalului Judetean din Piatra Neamt in cadrul caruia si-au pierdut viata 10 persoane.

- Raed Arafat ii contrazice și pe medici, dar și pe Klaus Iohannis, spunand ca sunt locuri la ATI și ca Romania nu va in ce țara sa mute blonavii in stare grava! Secretarul de stat din MAI, Raed Arafat, sustine ca s-au facut transferuri ale pacientilor cu forme grave de COVID-19 ”de peste tot, peste…

- Ziarul Unirea Arafat: Vor fi zile in care vor intra și 100 de pacienți in Terapie Intensiva. incet, incet, intram in logica medicinei de dezastre Raed Arafat a declarat, marti, ca presiunea pe sistemul medical in contextul numarului mare de cazuri de infectii cu noul coronavirus continua sa creasca…