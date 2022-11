Stiri pe aceeasi tema

- Populația ar trebui sa fie bine pregatita in cazul unui cutremur cu magnitudine mare, inainte de a exista posibilitatea sa se dea alerte de atentionare, a declarat joi seara șeful DSP, Raed Arafat, care a explicat de ce ISU nu trimite astfel de mesaje, la Digi24. Explicațiie lui Arafat vin in contextul…

- „Oricand un cutremur poate sa apara. Cum a aparut cutremurul astazi de 5,4 (...) Oricand putem avea un cutremur de 5,5, de 6, de 6,5 si unul de 7. Clar ca aparitia unui cutremur nu este predictibila. Din cauza asta trebuie sa fim tot timpul pregatiti. Nu stim cand poate sa apara un cutremur. Nimeni…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 a avut loc joi dimineața in zona seismica Vrancea, insa romanii nu au primit mesaj RO-ALERT. Cu toate acestea, au existat și persoane care au fost avertizate ca urmeaza un cutremur prin intermediul unor aplicații instalate pe telefoanele mobile. Șeful DSU, Raed Arafat,…

- Constantin Ionescu, directorul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), a anunțat, joi, ca instituția are conturi pe Telegram și pe Twitter, unde cetațenii se pot abona pentru a primi alerte de cutremur, informeaza G4media . Acestea sunt emise cu pana la 25 de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 grade s-a produs joi, 3 noiembrie, la ora 6:50, in județul Buzau, in zona seismica Vrancea. Cutremurul s-a resimțit destul de puternic și in Post-ul Cutremur de 5,4 grade in județul Buzau. Cum au reușit sa detecteze telefoanele Android cutremurul, cu cateva secunde…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, spune ca autoritațile nu au emis mesaje Ro-Alert in legatura cu seismul care s-a produs joi dimineața in zona Vrancea. Arafat a precizat, la Digi 24, ca unele persoane au primit mesaje de avertisment din aplicațiile telefoanelor mobile,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat ca nu au fost trimise mesaje RO-ALERT cu privire la cutremurul de dimineata, iar cele aparute in mediul online ar proveni de la aplicatiile de telefoane mobile. „De cand s-a resimtit cutremurul, au intrat in procedura colegii…

- Raed Arafat, șeful DSU, a declarat joi ca nu au fost trimise mesaje RO-ALERT cu privire la cutremurul de dimineata, iar cele aparute in mediul online ar proveni de la aplicatiile de telefoane mobile.