Raed Arafat: Creşterea numărului de cazuri nu se datorează doar litoralului. Asimptomaticii transmit virusul Raed Arafat a precizat ca purtarea mastii in spatii deschise este decizia autoritatilor locale, in timp ce inchiderea unor activitati, dupa un anumit program, este decizia CNSU. "Asteptam sa se publice HG care modifica Anexele 2 si 3. Decizia asta se ia la nivelul CNSU. Stiu ca sunt unele judete care au dat astfel de decizii, dar in final asta este la CNSU. In momentul in care se publicata in MO se supune la vot propunerea care poate sa fie modificata de catre CNSU. Sunt discutii, inclusiv pentru limitarea programului la anumite activitati - terase cluburi, baruri, locuri unde se poate… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

