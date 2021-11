AUR PENTRU ROMÂNIA! Performanță incredibilă pentru sportul autohton

Laris Borș este noul campion european de tineret la judo, după ce a luat aurul la competiția de la Budapesta