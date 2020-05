Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a declarat vineri seara ca actiuni precum cea din Piata Victoriei, unde in jur de doua sute de persoane protesteaza, "sunt riscante pentru societate". "Au aparut astfel de demonstranti si in Germania si in alte…

- Șeful statului a decis sa lanseze un flashmob online, intitulat Regimentul Nemuritor, pentru a onora persoanele care au luptat in Marele Razboi pentru Apararea Patriei. Acesta indeamna internauții, timp de 9 zile, incepand cu astazi sa posteze pozele parinților, buneilor care au luptat in razboi.

- Raed Arafat a fost invitat joi seara, pe data de 30 aprilie, la Antena 3. Șeful DSU a discutat despre mai multe subiecte in ceea ce privește pandemia de coronavirus. Printre altele, acesta le-a transmis romanilor ca vacanțele nu vor incepe de pe data de 1 mai și ca vor trebui adaptate contextului in…

- CORONAVIRUS ROMANIA. Raed Arafat a declarat, luni, la Antena 3, ca nu se poate spune acum ce masuri de relaxare se vor lua dupa data de 15 mai. “Nu putem astazi cand suntem inca in aprilie sa spunem ca pe 15 mai vor fi luate cutare masuri. Sunt unele deziderate pe care nu trebuie sa le transformam…

- Secretarul de stat Raed Arafat a explicat, luni, la Antena 3, ce va fi diferit dupa 15 mai fața de perioada de dinainte de pandemie. Seful DSU sustine ca romanii trebuie sa respecte prevederile ordonanței, pentru ca exista riscul ca data de relaxare a masurilor sa fie decalata."Masurile de…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat ca tanarul din Gorj, primul pacient confirmat in Romania cu virusul Covid-19 și ale carui teste au ieșit negative, nu poate fi lasat sa plece acasa, unde membrii familiei acestuia sunt in izolare.Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca tanarul din Gorj, internat…

