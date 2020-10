Raed arafat cere "in regim de maxima urgenta" o situatie a cadrelor medicale care "se sustrag" de la tratarea pacientilor cu COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a cerut structurilor judetene sa trimita situația tuturor cadrelor medicale care sufera de afectiuni medicale ce nu permit tratarea pacientilor COVID, precum si a celor care se sustrag de la activitatile din zona COVID, informeaza Digi24.…

- Potrivit sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), este de asteptat ca numarul de pacienti care intra zilnic la terapie intensiva sa ajunga la 100. "Presiunea asupra sistemului medical este evidenta si a fost anticipata din cresterea numarului de infectari cu COVID-19, iar…

- Ministerul Sanatatii a contractat 2.970.000 de doze de vaccin antigripal pentru noul sezon rece, iar pentru piata libera exista o estimare de punere in vanzare a altor 800.000 de doze, a anuntat ministrul de resort, Nelu Tataru, la videconferinta Profit Health Forum. Tataru a aratat ca numarul…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a amenintat luni cu impunerea unui al doilea lockdown, ca ultima solutie, in cazul in care continua actuala crestere a numarului de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, transmite dpa. Situatia din spitale va determina daca va fi sau nu impus un nou…

- Pierderea cardului sau furtul acestuia in strainatate este lucrul de care nu vrei sa te lovesti vreodata, dar nu prin prisma nefericitului incident, ci mai degraba din punctul de vedere al costurilor pe care le ai pentru eliberarea altui card, in regim de urgenta. Ziare.com te invata, in cadrul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Ploiesti, ca Romaniei ii revin aproximativ 1.290.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 din prima transa, de acestea urmand sa beneficieze persoanele vulnerabile si categoriile profesionale. "Am solicitat Comisiei Europene pentru jumatate…

- Din 1 septembrie intra in vigoare majorarea cu 20% a alocatiilor pentru copii, aceasta fiind o prima etapa din calendarul de crestere. UPDATE Ministrul Muncii anunta ca alocatiile majorate vor fi platite incepand cu 8 septembrie. "Conform deciziei luate in Guvern, etapele in care…

- Egiptul introduce obligativitatea testelor COVID-19 pentru turistii care parasesc zona de coasta, a anuntat joi, 6 august, premierul egiptean Mostafa Madbouly, citat de publicatia ahram.org. Autoritatile egiptene sustina ca "unii turisti" care doresc sa intre in tara trebuie sa prezinte acum…