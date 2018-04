Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat va declansa o ancheta in cazul mortii barbatului care a cazut dintr-o barca, in raul Jiu, cand facea rafting. Seful Ambulantei Gorj spune ca salvarea a fost trimisa de la Targu-Jiu, desi Petrosaniul e mai aproape, deoarece in caz contrar s-ar fi pierdut timp.

- Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a spus, la Interviurile Libertatea Live , ca toata societatea ar trebui sa se mobilizeze pentru a combate reclama agresiva la țigarile electronice și la dispozitivele pentru incalzit…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, si-a manifestat ieri speranta ca parlamentarii vor initia un proiect legislativ prin care sa fie interzisa promovarea in public a tigarilor electronice, potrivit Agerpres. Pe 18 martie, acesta semnalase intr-o…

- Asociatia Tomis Antidrog Constanta se alatura demersului public initiat de secretarul de stat al MAI, dr. Raed Arafat, prin care se trage un semnal de alarma asupra promovarii excesive a fumatului folosind noile aparate "fara fumldquo;. Metodele de marketing gen "testeaza gratuitldquo; nu fac decat…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, care se afla la Bruxelles, a anuntat, aseara, ca Romania a apelat si la Mecanismul NATO pentru imunoglobulina, in paralel cu Mecanismul de Protectie Civila european. El a spus ca prioritara ...

- "Sunt lucruri care trebuie pregatite din timp: fixarea mobilierului, trusa de prim ajutor, sa nu exste obiecte care sa cada sau sa raneasca pe cineva in timpul unui cutremur. De asemenea, cel mai important este sa nu se coboare pe scari. Acestea sunt aspecte pe care le gasiti pe portalul fii pregatit.ro",…

- Secretarul general al lui Dinamo, Bogdan Balanescu, a raspuns categoric dupa scrisoarea lui Marcel Popescu prin care cere ca partida dintre Universitatea și Dinamo sa se joace duminica. Motivul invocat e simplu: LPF a amanat etapa din cauza vremii, insa oltenii vor ca meciul de Cupa sa se joace la acea…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat, prezent luni, la Braila, la bilantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), le-a transmis angajatilor acestei institutii ca fac "acte de eroism", avand in vedere dotarile de care dispun si lipsa de personal cu care se confrunta. "Pot sa…