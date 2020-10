Raed Arafat, cea mai groaznica veste pentru Romania: ”Lupta cu Covid-19 a fost pierduta!” Ce MASURI se impun!

Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a declarat ca lupta cu Covid-19 s-a pierdut și invoca o presiune uriașa asupra sistemului medical romanesc. De asemenea, Arafat precizeaza ca subiectul a fost luat in batjocura, in loc sa se respecte masurile impuse. Raed Arafat a spus ce crede ca se va intampla in continuare, in Romania.…

- Descoperire șocanta. Vezi ce se intampla cu pacienții care au fost infectați cu coronavirus. Medicilor nu le-a venit sa creada Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Noua din zece pacienti vindecati de COVID-19…

- Noi state incluse pe lista celor „nesigure”. Restricții pentru romanii care se intorc in țara Romania se pregatește sa impuna carantina pentru cei care vin din țari cu grad ridicat de raspandire a coronavirusului, cum ar fi Franța, Spania ori Belgia. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Anunț de ultima ora pentru romani. „Oamenii vor muri acasa” Toata lumea trebuie sa afle Medicul Virgil Musta vine cu o declarație alarmanta despre viitorul Romaniei in contextul pandemiei de Coronavirus. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de…

- Victorie uriasa impotriva COVID! Totul va deveni mult mai usor. Vezi ce au realizat specialistii germani Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! O victorie uriasa impotriva temutului coronavirus vine din Germania. Specialistii unui renumit grup din aceasta tara tocmai au dezvoltat o unealta care va…

- Noi restricții pentru romani. Inca doua țari ne-au pus pe lista roșie. Vezi ce trebuie sa faca cei care calatoresc in aceste state Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Numarul mare de cazuri noi de Covid-19 din…

- Numar record de infectari cu COVID-19 in Maramureș. Vezi cate persoane au murit din cauza coronavirusului Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Pana astazi, 14 august, pe teritoriul judetului Marmures au fost…

- O boala face ravagii in Romania! Medicii trag un semnal de alarma: Sunt mii de cazuri nediagnosticate Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Peste 10.000 de persoane iși pierd viața anual din cauza acestei afecțiuni,…