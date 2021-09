In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.388 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 97 de pacienți au murit. 798 de persoane sunt internate la ATI. Pana sambata, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.144.893 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.078.434 de pacienți au fost declarați […] The post Raed Arafat baga din nou FRICA in romani! Mesajul alarmist dupa cifrele-SOC de sambata! first appeared on Ziarul National .