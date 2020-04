Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, seful DSU, le-a atras atenția romanilor sa petreaca sarbatorile de Paște departe de cei dragi pentru a nu contribui la creșterea numarului de cazuri de coronavirus din tara noastra.

- Raed Arafat, un nou avertisment inainte dee Paste. "Chiar daca sunt obișnuiți sa sarbatoreasca intr-un anumit mod, anul acesta trebuie sa sarbatoreasca altfel. Fara familie, fara sa iasa, fara vizite. E cel mai important. Nu vizite la bunici, nu vizite la prieteni, nu primire de vizitatori acasa…

- Raed Arafat, secretar de stat in MAI, le-a atras atenția romanilor sa petreaca sarbatorile de Paște departe de cei dragi pentru a nu contribui la creșterea numarului de cazuri de coronavirus."Chiar daca sunt obișnuiți sa sarbatoreasca intr-un anumit mod, anul acesta trebuie sa sarbatoreasca altfel.…

- Vești noi pentru romanii care au ales sa plece la munca in afara in aceasta perioada. Potrivit șefului DSU, aceștia nu se vor mai putea intoarce in Romania pe cale aeriana. Anunțul a fost facut de șeful DSU, Raed Arafat și potrivit acestuia, sezonierii se pot intoarce acasa doar cu mașina sau cu autocarul.…

- Sunt mulți credincioși care sunt extrem de suparați pe faptul ca autoritațile au interzis mersul la biserica in noaptea de Inviere. Acestor romani Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), le-a reamintit motivul pentru care se iau astfel de decizii: limitarea raspandirii noului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, secretarul de stat Bogdan Despescu și secretarul de stat Raed Arafat au susținut, joi seara, la sediul MAI, o declarație de presa, incepand cu ora 23.00. Intra in vigoare Ordonanța militara nr. 8. ”Intram intr-o perioada foarte importanta pentru toata creștinatatea.…

- Nicio schimbare in Timișoara. Acum trei zile, sesizam ca pe strazile din Timișoara, in plina stare de urgența, cu Poliția, Jandarmeria și Armata mobilizate pe strazi migranții ilegali se plimba relaxați pe strazi, cu ghiozdanele cu haine in spate. Oamenii legii nu ii vad, nici nu ii amendeaza și…

- Carantinarea romanilor veniți din Italia se dovedește a fi o decizie nefericita. La un centru de carantina de langa București, un barbat și-a ieșit din minți și a spart o ușa, nervos ca e nevoit sa stea izolat.Citește și: NIMENI nu se aștepta! Afacerea al carei profit BUBUIE mulțumita coronavirusului…