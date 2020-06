Raed Arafat, avertisment de ultim moment: Situația din România nu este stabilă. Începe starea de urgență? “La acest moment suntem intr-o crestere pe care o vedem. Acum suntem la 340, 320 de cazuri. Aceasta cifra ne arata ca totusi situatia nu este stabila si am mai zis acest lucru, e prea devreme sa spunem ca va fi un val care va creste continuu. Trebuie sa urmarim cateva zile, sa vedem care este cresterea, dar semnalele, calculele pe care le au unii experti care ne fac modelari pe situatie nu sunt optimiste deloc. La acest moment, este risc sa vedem o crestere continua si sa avem o raspandire din nou in comunitate, sa apara mai multe focare, pentru ca, din pacate, lumea nu mai respecta unele reguli”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

