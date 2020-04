Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru (47 de ani) a vorbit despre pandemia de coronavirus din Romania, in contextul Sarbatorilor Pascale. Ultima ora » Creștere abrupta de cazuri in Romania: 7.707 in total, 491 de persoane s-au imbolnavit in ultimele 24 de ore Tataru considera ca numarul cazurilor din țara…

- CORONAVIRUS ROMANIA. "Cel mai important lucru este sa pastram distanțarea sociala. Daca nu respectam regulile de Paște, vom putea avea creșteri in 14 zile. Vor fi pomeni, dupa sarbatori. Riscam ca in 14 zile sa avem un numar de infecții crescut rapid. Daca nu respectam regulile, peste 14 zile…

- Totuși, Alexandru Rafila atrage atenția ca este prematur sa fie trasa asemenea concluzie. „Așteptam perioada aceea, intre 25 aprilie și 1 mai, ca sa putem sa vedem daca intr-adevar ne aflam in zona aceasta de platou sau vom asista la o creștere vertiginoasa a numarului de cazuri”, a declarat Alexandru…

- Pana astazi, 15 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 7.216 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.217 au fost declarate vindecate și externate, iar 362 decedate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat prognoza de vreme pentru urmatoarele 4 saptamani, inclusiv perioada Sarbatorilor Pascale și 1 Mai. Vremea va fi mai calda decat de obicei, cu maxime peste 20 de grade Celsius, pana in 11 mai, insa vor fi și zile mai racoroase (maxime de 14-15 grade Celsius)…

- Masurile de carantina din Romania au funcționat și vor funcționa daca in continuare respectam recomandarile care s-au dat, pentru ca toate masurile care s-au luat depind de un actor principal: populația, a declarat sambata seara la Digi24 șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat.Citește…

- CORONAVIRUS ROMANIA. Politia Romana a postat, din nou, intrebari pe Facebook in contextul Sarbatorilor Pascale din urmatoarea perioada. De data aceasta, intrebarile vizeaza procurarea carnii de miel. Politia Romana raspunde la intrebarea momentului. Pot sa merg la parinti sa le duc produse…

- Secretarul de stat Raed Arafat a afirmat ca abia dupa perioada Paștelui, in funcție de cum evolueaza situația cu COVID-19 in țara noastra, se va decide daca e cazul sa se mai relaxeze...