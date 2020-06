Stiri pe aceeasi tema

- Mulți romani au devenit neglijenți, spune secretarul de stat in MAI, Raed Arafat. Potrivit acestuia, Romania a evitat un dezastru precum cel din Italia, in care medicii au ales intre cei care scapa de...

- Raed Arafat a fost intrebat, vineri seara, la Digi 24, daca romanii s-au relaxat prea mult. “Fara discutie. Nu ca s-au relaxat prea mult, au devenit o parte neglijenti pentru ca vedem ca nu se respecta reguli, nu se respecta reguli de baza, noi am insistat pe regula distantarii si regulile compensatorii…

- Din numarul total de cazuri din aceasta zi, 31 sunt lucratori medicali: medici - 4, asistenți medicali - 21, personal auxiliar - 6. In total, 5 930 persoane au fost tratate de Covid-19. Citeste si Raed Arafat, despre teoriile conspiratiei si coronavirus: Daca e conspiratie, sa inteleaga lumea…

- Romania ramane rupta de Europa. Zborurile și transportul rutier de persoane catre majoritatea țarilor europene, suspendate pentru inca 14 zile Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, joi seara, ca incepand cu 15 mai se prelungeste masura suspendarii zborurilor efectuate…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a atras atentia ca noul coronavirus va ataca si intr-un al doilea val."Relaxarea trebuie sa inceapa din 15 mai, dar trebuie sa fie graduala si sa se impuna reguli. Daca nu impunem regulile fata de cei care nu vor sa le aplice, batalia sau…

- Intr-o interventie telefonica la Romania TV, Raed Arafat a explicat ca relaxarea restrictiilor va fi realizata dupa 15 mai in mod gradual. "Nu s-a relaxat nicio masura. Nu suntem in faza in care sa facem acest lucru, iar efectul poate sa fie intarzierea masurii de relaxare care sunt intentionate…

- Președintele Klaus Iohannis cere autoritaților sa fie vigilente acolo unde lege este incalcata, atragand atenția ca nimeni „NU trebuie sa stea liniștiți crezand ca va scapa de brațul legii”.„Cetațenii ințeleg și sunt convinși ca Romania nu e guvernata azi de o coaliție care avea ca scop furtul…

- ROMANIA – Ministrul de Interne, Marcel Vela, a dat luni seara doua ordonanțe militare, iar Suceava este in carantina! Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au anunțat luni seara ca municipiul Suceava intra in carantina. In carantina intra și…