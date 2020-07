Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat spune ca, din datele pe care le are, sambata se va depasi din nou recordul la cazuri noi de infectare cu COVID-19. El a adaugat ca de la ultimul bilanț sunt ca sunt 24 de decese, potrivit Agerpres.

- „Inca nu se vede efectul externarilor", a zis Arafat la Realitatea plus. Seful DSU a precizat ca nu exclude o creștere in continuare a ritmului infectarilor. „O parte din populatie nu respecta regulile de protectie, nu poarta masca. De la inceput am zis ca masurile de relaxare trebuie dublate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, 275 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus in Romania, bilantul ajungand la 21.679 S-au inregistrat si 14 noi decese, numarul total fiind de 1.394. Este cel mai mare numar de infectari raportate intr-o singura zi, in ultima luna, și a treia zi…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 9.807, dupa ce luni, 8 iunie, au fost confirmate 107 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, in urma procesarii a 404 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, 12 pacienti au pierdut lupta cu COVID-19.

- CHIȘINAU, 26 mai - Sputnik. Alte 158 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. Informația a fost prezentata de ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu. Astfel, bilanțul persoanelor infectate cu noul tin de coronavirus a ajuns la 7305 cazuri. Totodata, alte șase…

- Raed Arafat a fost intrebat duminica seara, la Romania TV daca persoanele varstnice vor trebui sa iasa din casa tot dupa un program bine stabilit, dupa data de 15 mai, cand se ridica starea de urgenta. "Din ce stiu, din ce s-a discutat, nu (n.r. - nu vor mai avea program). Si aici va fi o…

- In județul Alba au fost inregistrate 196 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, pana joi, 30 aprilie, potrivit datelor transmise de DSP Alba. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 19 cazuri noi, au transmis reprezentanții DSP Alba. Situația se prezinta in felul urmator: 196 persoane confirmate…