Raed Arafat are COVID-19 Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat luni seara ca are COVID-19. Simptomele sunt ușoare, a precizat medicul. Arafat a facut mai multe teste pentru a afla daca are COVID-19. „Dupa un test rapid administrat de mine acasa, in aceasta seara, am ieșit Covid pozitiv. Acesta dupa ce dimineața testul a fost negativ, eu purtand masca […] Articolul Raed Arafat are COVID-19 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, doctorul Raed Arafat a anunțat ca are COVID-19 și ca se va izola la domiciliu. Acesta a mai spus ca s-a infectat cu toate ca a purtat masca FFP2 tot timpul și ca are simptome ușoare. „Dupa un test rapid administrat de mine acasa, in aceasta seara, am ieșit Covid pozitiv. Acesta dupa ce dimineața…

- Secretarul de stat a efectuat un test rapid acasa.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta DSU din MAI, secretarul de stat Raed Arafat, a anuntat ca a fost testat pozitiv la Covid. Dupa un test rapid administrat de mine acasa, in aceasta seara, am iesit Covid pozitiv. Acesta dupa ce dimineata…

- Primul test in cadrul caruia voluntarii au fost expuși in mod deliberat la coronavirus a constatat ca simptomele nu au niciun efect asupra probabilitații ca o persoana infectata sa transmita boala altora, relateaza Reuters, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Șeful DSU a tras un semnal de alarma catre cetațeni cu privire la informațiile false care circula pe internet referitoare la anumite efecte nocive ale vaccinului anti-Covid-19 asupra organismului. Raed Arafat le cere oamenilor sa nu creada astfel de afirmații și, cu atat mai mult, sa nu le promoveze.…

- Șeful DSU, Raed Arafat, nu exclude ca starea de alerta sa nu mai fie prelungita. El spune ca totul depinde de evoluția numarului de noi cazuri Covid inregistrate zilnic. „La acest moment am inceput sa scadem. Inca exista o cifra importanta zilnica. Inca exista un numar totuși important de cazuri…

- Șeful guvernului britanic, Boris Johnson, a respins categoric ,miercuri, 26 ianuarie 2022, ideea de a parasi funcția, in ciuda controverselor care sunt legate de nerespectarea de catre el și cabinetul sau a restricțiilor anti-Covid-19 pe care el insuși le-a promulgat. „Veți demisiona, domnule prim-ministru?”,…

- In prima zi, 60% dintre persoanele care au primit Paxlovid, antiviral de la Pfizer, au inceput sa se simta mai bine, arata un sondaj realizat de cel de-al doilea furnizor de servicii medicale din Israel, transmite The Jerusalem Post. Dupa trei zile de tratament cu acest antiviral, starea de sanatate…

- Medicul pediatru Mihai Craiu anunța o explozie a infecțiilor cu Covid-19 in randul copiilor și spune care sunt cele mai des intalnite simptome pe care varianta Omicron le poate avea la cei foarte mici. In ultimele saptamani, numarul copiilor infectați cu noul coronavirus este intr-o creștere accelerata.…