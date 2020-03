Stiri pe aceeasi tema

- Programul premierului Ludovic Orban de vineri, 27 martie, transmis de Biroul de presa al Guvernului: - intalnire de lucru cu ministrul sanatatii, Nelu Tataru (ora 9,00 - sediul Ministerului Sanatatii); din motive ce tin de respectarea normelor de protectie si de distantare sociala, accesul presei…

- Decizia demisiei a fost luata in urma unei discutii in contradictoriu intre Victor Costache si Ludovic Orban. Secretarul de stat Nelu Tatatu va prelua, cel mai probabil, conducerea Ministerului Sanatatii. Premierul Ludovic Orban va susține miercuri , la ora 10.30, declarații de presa…

- “Fac un apel urgent la Primaria Capitalei, la primariile de sector din Bucuresti si din judetul Ilfov sa isi constituie Comitetele pentru Situatii Speciale de Urgenta si sa identifice rapid spatii izolate de cazare, destinate carantinarii, pe care sa le puna la dispozitia Comitetului National pentru…

- Fostul ministru al Sanatații, Nicolae Banicioiu, a precizat ca Romania se confrunta poate cu cea mai grava criza daca nu gestionam corect situația adaugand ca, „dincolo de cele spuse de unii sau de alții”, „daca liberalii ii dadeau afara pe Arafat, Cercel, Alis Grasu și Rafila, astazi eram intr-o…

- Ministrul interimar de Interne, Marcel Vela, a anunțat in conferința de presa de la miezul nopții, pe langa suspendarea zborurilor spre și dinspre Italia și faptul ca toți cetațenii, romani sau straini care ajung in Romania din Italia, China, Coreea de Sud și Iran, vor intra obligatoriu in carantina.Persoanele…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Raed Arafat, a spus, luni, la Marius Tuca Show, ca impactul infecțiilor cu coronavirus este limitat in randul copiilor, acest lucru va fi cercetat de oamenii de știința, persoanele varstnice fiind, insa, cele mai afectate, anunța MEDIAFAX.„Impactul…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Raed Arafat, a declarat, luni, la Marius Tuca Show, ca gelurile dezinfectante din comert pot distruge noul coronavirus. „Spalatul pe maini 20 de...

- In 2012, Guvernul Boc și Traian Basescu au incercat privatizarea sistemului de sanatate printr-o lege pentru care Guvernul urma sa iși asume raspunderea. Proiectul de lege fiind unul scandalos, conflictul nu a putut fi evitat – opinia publica s-a inflamat, oamenii au ieșit in strada, au urmat saptamani…