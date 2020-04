Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat a revenit asupra ideii ca cetațenii fara simptome de coronavirus nu trebuie sa poarte masca, sfatuind acum pe toata lumea care iese din casa sa faca acest lucru. ...

- Secretarul de stat Raed Arafat a transmis, duminica, un mesaj prin care ii indeamna pe romani sa poarte masca in spațiul public, indiferent daca au sau nu afecțiuni respiratorii. Mesajul lui Raed Arafat vine in contextul in care autoritațile din mai multe județe au impus cetațenilor obligativitatea…

- Secretarul de stat Raed Arafat a transmis astazi un mesaj in care indeamna populația sa inceapa iși acopere gura și nasul la ieșirea din casa, indiferent daca are sau nu vreun simptom de coronavirus. Arafat spune ca cine nu are masca poata sa-și acopere gura și nasul cu „orice alta forma de material”.…

- Secretarul de stat Raed Arafat a transmis duminica un mesaj in care indeamna populația sa inceapa iși acopere gura și nasul la ieșirea din casa, indiferent daca are sau nu vreun simptom de coronavirus. Arafat spune ca cine nu are masca poata sa-și acopere gura și nasul cu „orice alta forma de material”.…

- Județele Vaslui și Galați au decis ca locuitorii lor trebuie sa iasa in spațiul public cu gura și nasul acoperite, fara a se ține cont daca este vorba despre o masca medicala, o eșarfa sau un batic. Insa, un oraș din județul Hunedoara duce mai departe deciziile luate in cele doua județe din Moldova.…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a precizat ca in ultimele 24 de ore au fost distribuite 100.000 de masti FFP2 si FFP3 si incepand de sambata vor fi distribuite alte 200.000 de masti catre unitatile sanitare si catre sectorul medical de urgenta.

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a precizat ca in ultimele 24 de ore au fost distribuite 100.000 de masti FFP2 si FFP3 si incepand de sambata vor fi distribuite alte 200.000 de masti catre unitatile sanitare si catre sectorul medical de urgenta. "In ultimele 24 de ore, colegii pompieri…

- Secretarul de stat Raed Arafat a vorbit, la Antena 3, despre implicațiile majore pe care le au asupra sistemului de urgența ordonanțele emise de Guvernul Orban. ”Poate ca cel mai nociv este articolul 111, a carui modificare deschide bugetul de stat catre entitațile comerciale intr-un mod foarte interesant,…