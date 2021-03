Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla in fața valului trei de Covid-19, iar situația este mai mult decat ingrijoratoare. Peste 97% din locurile de la ATI sunt ocupate, iar cazurile de imbolnaviri se inmulțesc de la o zi la alta. Șeful DSU, Raed Arafat a anunțat cu puțin timp in urma ca, in acest moment, exista posibilitatea…

- Șeful DSU Raed Arafat a explicat ca adeverințele care sunt eliberate persoanelor care se vaccineaza anti-Covid-19 sunt valabile și in afara țarii „Trebuie evitata discriminarea, daca ești vaccinat te lasam sa te duci, daca nu ești vaccinat nu te lasam sa te duci. Dar sunt deja țari care au zis ca daca…

- Raed Arafat transmite mai multe avertizari catre cetațeni, in contextul in care Bucureștiul a intrat de astazi in scenariul roșu. Șeful DSU a confirmat explozia cazurilor de Covid-19, cat și impactul negativ pe care noile tulpini il au asupra vaccinului. Noile tulpini i-au speriat pe cetațeni Raed Arafat…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca cifrele actuale, inclusiv in Capitala, arata ca suntem pe un platou in anumite zone și o scadere a cazurilor de Covid-19 in alte zone. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea tare…

- Seful DSU Raed Arafat a declarat, intrebat daca este posibil sa se mareasca numarul de cazuri de COVID-19 dupa deschiderea scolilor, ca este posibil sa se intample acest lucru, insa ramane de vazut daca aceasta crestere este controlabila, in sensul in care sa nu puna presiune pe sistemul de sanatate.…

- Seful DSU, Raed Arafat, a declarat , vineri seara, ca, cel mai probabil, un impact asupra pandemiei de coronavirus va aparea dupa deschiderea scolilor incepand de luni, insa acest lucru se va vedea abia dupa 14 zile. Arafat a adaugat ca exista un risc de crestere a cazurilor de COVID-19, dar daca…

- Explicatia pentru numarul mic de infectari din ultima vreme? Arafat: Sunt cazuri de COVID-19 care nu se raporteaza. Le stim! Sunt cazuri de COVID-19 care nu se raporteaza, iar autoritatile cunosc acest lucru, spune, vineri, seful DSU, Raed Arafat. Acesta spune ca situatia este „inca” sub control. Arafat…

- Seful DSU, Raed Arafat, spune ca trendul descendent al cazurilor de COVID-19 "nu trebuie sa ne pacaleasca" si ca inca se impune mentinerea restrictiilor, mai ales ca din 8 februarie ar putea fi deschise scolile.