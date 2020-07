Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat spune ca, din datele pe care le are, sambata se va depasi din nou recordul la cazuri noi de infectare cu COVID-19. El a adaugat ca de la ultimul bilanț sunt ca sunt 24 de decese, potrivit Agerpres.

- Senatorii amana o decizie in privința proiectului de lege privind carantina și izolarea, inițiat de guvern și adoptat cu modificari de deputați. Votul fusese anunțat pentru sambata, insa senatorii juriști au decis ca acesta sa fie amanat pentru luni. Vineri, Comisia juridica a Senatului a discutat,…

- Federatia bulgara de fotbal (BFU) ar putea amana startul viitorului sezon intern, prevazut pe 24 iulie, dupa ce numarul de infectari cu noul coronavirus a crescut la mai multe cluburi, a anuntat vineri comisia sa medicala, citata de Reuters. Mai mult de jumatate dintre cluburile de top, precum si echipe…

- In ultimele 24 de ore, au fost raportate 269 de noi cazuri de imbolnavire, inregistrandu-se o usoara scadere fata de ziua precedenta, cand au existat 291 de cazuri. In aceeasi perioada au decedat 22 de persoane infectate cu coronavirus, cu una mai putin decat au fost raportate duminica. In Timis, in…

- Directorul Departamentului de Sanatate Publica din California, Dr. Sonia Angell, a declarat, vineri, ca persoanele care au participat in ultima perioada la protestele la care s-a cerut justitie sociala reprezinta unul dintre factorii care au contribuit a cresterea numarului de cazuri de COVID-19.„Nu…

- Reprezentantii Societatii Romane de Epidemiologie se arata ingrijorati din cauza cresterii constante in ultima saptamana a numarului de cazuri, la 300 de cazuri pe zi de infectie SARS-CoV-2 si a peste 10 decese COVID-19 produse zilnic. Epidemiologii considera ca revenirea la normalitate este conditionata…

- Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.719 au fost declarate vindecate si externate. La ATI, in acest moment, sunt internati 165 de pacienti. Pana astazi, 1410 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat. In intervalul 13.06.2020 (10:00) – 14.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 16 decese…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 367 de decese, a precizat guvernatorul, iar acest numar este cel mai mic din ultimele saptamani. In statul New York s-au raportat aproape 17.000 de decese.Guvernatorul a declarat ca, in anumite zone "cu risc scazut" din statul New York, adica departe…