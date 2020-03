Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni, ca Romania are capacitatea financiara de a asigura suficiente spatii de carantina pentru bolnavi, chiar si prin inchirierea acestora. "Avem capacitatea financiara chiar sa inchiriem spatii care sa respecte conditiile pentru a asigura…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a declarat, duminica noaptea, ca in prezent, in Romania sunt suficiente locuri pentru carantina, dar e posibil sa devina insuficiente și exista un plan de suplimentare.Marcel Vela a adaugat ca astfel de spații pot fi și inchiriate.„In…

- Autoritațile au adoptat o hotarare legata de scenariile privind evolutia și intervenția in cazul infectiei cu noul coronavirus in Romania, unde pana la acest moment au fost confirmate șase cazuri de imbolnavire. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat ca primul scenariu…

- O mie de romani sunt izolati in case, 17 sunt in carantina, suspecti de coronavirus. Autoritatile au aununtat ca sunt peste 4000 de locuri disponibile pentru carantina celor infectati. Un numar de 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat, luni seara, intr-o conferința de presa, alaturi de ministrul Sanatații, Victor Costache, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, masurile luate in contextul amenințarii cu extinderea…

- Marcel Vela susține luni, la ora 10, o declarație de presa la sediul Ministerului de Interne. E de așteptat ca ministrul de Interne sa dea detalii despre auditul pe care l-a cerut la nivelul tuturor structurilor MAI, inclusiv la Departamentul pentru Situați de Urgența, condus de Raed Arafat.In timpul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, susține ca in cadrul videoconferintei din ultima zi a anului 2019 nu a fost vorba de o cearta a sa cu ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, referitoare la interventia nereusita cu elicopterul SMURD in cazul fetitei in coma de la Govora,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a scris pe Facebook, ca nu a existat „o cearta” cu ministrul de Interne, Marcel Vela, in timpul videoconferinței de marți, ci „o situație generata de lipsa unor informații complete”.„Nu a fost o cearta in cadrul videoconferinței,…