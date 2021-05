Raed Arafat anunță revenirea fanilor pe arene Raed Arafat a anunțat, luni, ca revenirea fanilor pe arene se va transforma în realitate în urmatoarea perioada. Secretarul de stat a precizat care vor fi condițiile în care publicul va putea participa la meciurile test.

Ce spune Guvernul - În ce condiții ai voie pe stadion

"Competițiile sportive se pot desfașura pe teritoriul României fara spectatori, numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sanatații.

Prin excepție de la prevederile anterioare, competițiile sportive se pot desfașura… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

